熱！ 高鐵苗栗站飆全台最高溫 苗縣8地破38°C

2019-07-17 16:21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕受颱風外圍環流沉降影響，苗栗縣今天出現全台最高溫攝氏38.7度，為下午1點40分在高鐵苗栗站的監測站測得，且根據中央氣象局觀測資料顯示，今日目前10高溫，苗栗縣就占8個，最高溫都超過攝氏38度。

氣象局觀測站顯示，全台今日目前最高溫為下午1點40分在高鐵苗栗站測得的38.7度，第2高為下午2點50分在銅鑼測得38.6度，第3高為下午2點20分在苗栗市的38.4度。

接著第5到第9，依序為下午1點50分在三灣鄉大河村測得38.3度、下午2點30分在大湖鄉測得38.2度、下午3點3分在公館鄉苗栗農改場測得38.1度、下午2點10分在南庄鄉測得38.1度。

前10名中，除於下午1點10分在新竹縣峨眉測得的38.4度、下午1點20分在新竹市香山測得的38.1度，分別占據第4及第10外，其餘都落在苗栗縣。

根據氣象局下午3點的高溫分布圖顯示，新竹市及苗栗縣除泰安鄉，幾乎都是紫色高溫區域，達攝氏36度以上。

苗栗縣衛生局表示，世界氣象組織（WMO）定義，高溫達攝氏35度以上，人體熱量不容易散發，汗液不容易蒸發，會容易出現熱傷害，呼籲民眾多喝白開水、保持涼爽、 提高警覺，若要在戶外，牢記預防熱傷害的 5 裝備：「寬邊帽、太陽眼鏡、涼爽透氣之 衣物、擦防曬乳、帶水瓶」。

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