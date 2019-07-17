丹娜絲今夜襲東半部 週四「分身」接力北上

2019-07-17 16:35

〔記者蕭玗欣／台北報導〕根據中央氣象局最新預估，颱風丹娜絲持續朝台灣東方近海逼近，暴風圈預估週四清晨會碰觸台東、屏東陸地，週四深夜過後中心將碰到宜蘭、東北角一帶，今晚起東半部將出現間歇性降雨，週四到週五上半天東半部及南台灣有機會出現局部大雨或豪雨，週五下半天丹娜絲逐漸遠離，但菲律賓西邊低壓週四北上，週五、週六恐為中南部帶來明顯雨勢，但影響程度仍要持續關注。

丹娜絲颱風來襲，氣象局發布海陸警報，陸上警戒區除原先的颱東（含蘭嶼、綠島）、花恆春半島及屏東地區，還新增花蓮地區。海上警戒區包含巴士海峽、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、東北部海面及海峽南部。

氣象局預報中心技正黃椿喜表示，颱風中心將以通過台灣東半部近海及擦過東北角陸地機會最大，由於目前丹娜絲結構不完整，降雨區域將集中花東、宜蘭和南部山區。週四包括東半部及南部都有大雨或豪雨發生機會，其他地區降雨機率也會提高，週五各地雨勢持續，雨勢大小要看菲律賓西邊的熱帶系統走向。

黃椿喜說，丹娜絲中心結構鬆散，但菲律賓西側低壓已有整合現象，不排除今明兩天發展為熱帶低壓，明後天開始往北移動，朝巴士海峽前進，但預估形成輕度颱風機會較低。

氣象局表示，菲律賓西邊的熱帶系統未來北上若偏西走，對台灣影響層面大，尤其對中南部可能會有明顯雨勢，若往東偏則可能被高壓導引，與台灣保持一定距離，影響較小，關鍵在於該熱帶系統生成熱帶低壓的位置和環流系統的走向，目前未知數仍大。

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