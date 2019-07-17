新北持續橘燈高溫警戒 2天釀12人到院前命危

2019-07-17 16:29

〔記者吳仁捷／新北報導〕連日高溫，心血管等慢性病患者面對冷氣房、室外高溫急劇溫差變化，導致血管不斷收縮、舒張，血壓變化幅度大，產生血液循環障礙；雙北各大醫院也因而出現滿床，新北市統計到今天下午3時許，2天內共有12人因內科心血管、慢性疾病到院前失去生命徵象，消防單位呼籲民眾謹慎調節冷熱溫差、多喝水，避開高溫環境，減少心血管病發機會。

中央氣象局今天下午2點8分發布高溫資訊，新北市也列入連續出現36度高溫的橘色燈號警戒區域；新北市災害應變中心提醒，非必要下，民眾避免戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，多關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

新北市消防局緊急救護科說，以往總認為天冷容易誘發心腦血管疾病發生，但高溫也是心血管病發的高峰期，資深救護技術員說，夏季人體新陳代謝加劇，心跳、血流相對較快，加上氣溫高，身體為散熱，擴張體表血管，獲取更多血液循環，心臟、大腦血液供應相對減少，增加缺血、缺氧機會。

此外，人悶熱時大量排汗，體內水分流失多，如果飲水不足，血液黏度上升，血液循環受阻，也是心血管疾病誘發的高峰期。

消防單位提醒，民眾熱天家中開啟冷氣、空調，外出又遭遇高溫，溫差急劇改變，將引發血管持續收縮和舒張，血壓起伏大，導致血液循環障礙，尤其不要飲用大量冰水；在冷氣房外出前，應先關閉空調，打開門窗，降低室內外溫差，避免血管突然收縮、擴張，因血液循環障礙引發心梗或腦梗。

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