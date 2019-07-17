距滿水位不到2公尺 曾文水庫調節性放水

2019-07-17 16:05

〔記者吳俊鋒／台南報導〕丹娜絲颱風來襲，恐挾帶豪雨，距離滿水位剩不到2公尺的曾文水庫，為預留蓄水空間，今天下午4點起，將由防淤隧道調節性放水，每秒為250立方米，連同已進行的水力發電與PRO（永久河道放水道）的放流，每秒高達350立方米，這是今年首度啟動的防洪操作，水利署南區水資源局籲請下游河岸居民注意安全。

南水局副局長鄒漢貴表示，曾文水庫蓄水率已逾86％，只要80毫米以上的降雨，就會達到目前228公尺的滿水位，預留滯洪空間有其必要，可避免下游河川承載的負擔。

南水局15日起已先進行每秒50立方米的發電放水，今天下午3點再開啟PRO放水，一樣是每秒50立方米，4點則進行防淤隧道的放水，流量達每秒250立方米。

目前曾文水庫的水位標高226.17公尺，有效蓄水量逾4.39億立方米，鄒漢貴說，透過調節性放水，預計降至225公尺，可增加2000萬立方米的滯洪空間，請下游居民遠離河岸，確保安全。

至於供應民生用水為主的南化水庫，水位標高179.31公尺，有效蓄水量8800萬立方米，蓄水率96.23％，距離滿水位不到70公分，預估降雨60毫米以上就會達到滿庫，自然溢洪，後堀溪下游居民也要注意安全。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法