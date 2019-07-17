桃市府外牆磁磚剝落 秘書長：2至3週復原

2019-07-17 15:34

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園市政府北側後棟大樓的13樓，今天凌晨因外牆的構件鏽蝕，造成外推牆面下方一整排磁磚剝落，甚至還有建材懸掛物隨風飄搖，由於丹娜絲颱風即將來襲，市府緊急封路搶修，市府祕書長黃治峯坐鎮指揮並表示，20餘年前的二丁掛外牆設計，因雨水滲入以致構件鏽蝕，維修工程將分三階段處理，先清除鏽蝕處懸掛物後，再以木板封住暫防風雨，待颱風過後，以2至3週復原，期間以不影響洽公民眾、市府員工辦公的安全為主。

黃治峯說明，行政大樓北側後棟大樓是1994年增建竣工，是鋼骨、鋼筋混凝土的結構系統，當時建築外牆多流行二丁掛，鋼骨和二丁掛之間有二次構件，由於鎖外牆的構件長年累月遭雨水滲入，近年屢屢發生磁磚脫落事件，市府已作全盤健檢並規劃後棟大樓外牆拉皮翻新工程，預估需3億元工程款，目前已向中央爭取6成經費，再進行招標施工，一勞永逸解決磁磚掉落問題。

他解釋，後棟大樓當初的設計和施工，未考慮雨水滲入、鏽蝕等問題，以致用來鎖外牆的構件鏽蝕已久，目前市府針對13樓外牆磁磚剝落處分3階段搶修，首先將外牆懸掛物清理乾淨，以免強風吹落傷到人，第二階段則是因應丹娜絲颱風來襲，在明天上午前，外牆磁磚脫落部分，先以帆布或是木板封閉，避免風雨吹進室內、影響辦公，第3階段則是局部整建翻新，工期預估2到3週，施工期間部分道路仍然封閉，一樓仍有風雨走廊可供行人通行。

至於後棟外牆翻新工程預估3億元款項，黃治峯說，市府先前已編列1.2億元經費，打算再向中央申請1.8億元補助，便可招標施工，目前已積極申請中央補助，現階段重點則先緊急搶修，因應颱風來臨，已開始進行維修，外牆磁磚脫落部分明早先行完成，不會影響民眾洽公和市府員工辦公的安全。

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