1塊錢也能助原民孩子 社福團體推「家庭募款箱」

2019-07-17 17:13

〔記者楊綿傑／台北報導〕隨著行動支付越來越風行，許多協助弱勢募款的門市零錢箱恐面臨善款減少狀況，但聯合勸募與賣場業者全聯設計出「家庭募款箱」，回到家就可以把身上銅板投入，聯合勸募將用於原民兒少助學計畫，讓他們有更多翻轉命運的可能，今天活動也邀請原住民樂團BOXING擔任愛心大使。

聯合勸募、全聯佩樺圓夢社會福利基金會及全聯福利中心今舉辦「愛從1開始」零錢捐記者會，由高雄魯凱族小朋友表演母語歌曲做為開場，連續第2年擔任愛心大使的BOXING樂團也創作活動歌曲，並現場獻唱，表現出原住民朋友的好歌喉及活力。

聯合勸募理事長陳永清指出，原住民孩子常常在家庭與學校都無法提供有力支持的窘境下成長，缺乏學習動機造成在學習階段「不學習」的狀態，因此所推動的「原住民助學培力計畫」就是走進原鄉與家庭及部落建立關係，用最貼近原住民的方式提供支持。他也號召民眾可至全台全聯門市隨手捐出零錢，就可以幫助原住民兒少。

聯合勸募秘書長朱紫碧解釋，培力計畫是全面性計畫，除了餐食、生活的協助，包括課業內輔導、課業外的才藝，以及促進原住民文化的傳承，都有著力。同時也深入部落及家庭，讓孩子們的家長、部落的族人，也都可以一起參與，學習成效也更好。

不過隨著行動支付的風行，結帳不用再帶實體錢幣，也可能造成門市零錢箱善款減少，全聯在這次活動中也正式推出可愛迷你版「家庭募款箱」，僅僅只有市售瓶裝雞精紙盒大小，從門市索取帶回家後，DIY就能折出小募款箱，每天都可以把零錢隨手投入，再送至門市募款箱，更能便利做愛心。

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