醫病》30歲妙齡女不時胸悶 因心室破小洞

2019-07-17 16:51

〔記者歐素美／台中報導〕30歲李女常出現胸悶、呼吸困難，今年4月初，胸痛情形更加明顯，到診所就醫因醫師發現心雜音，建其到醫院心臟內科求診，豐原醫院經超音波檢查，確診李女為「心室中膈缺損」所致，經轉介兒童心臟科醫師進行心導管手術，免除開心風險。

豐原醫院心臟內科主任曹承榮表示，李女從小就知道自己心臟破了一個小洞，家屬誤以為長大後小洞就會自己癒口不見，但最近近幾個月，李女常出現胸悶、胸痛、呼吸困難，到醫院進一步進行超音波檢查，確診為「心室中膈缺損」。

「心室中膈缺損」傳統手術多以開胸為主，但對年輕女性來說是很大的傷害，復原期較長，術後風險也相對提升，採用心導管方式修補，不僅降低術中風險，手術時間僅需1小時即可完成。

豐原醫院兒童心臟醫師林聖哲表示，李女因心室中隔破損，造成左心室血流流到右心室，心導管修補心室中隔缺損，是透過照影找到心臟破損的位置及破損洞口大小，再找適合的關閉器，將缺損關閉，阻擋不正常的血流。

患者術後1個月內，需注意不要劇烈運動、跳躍及牙齒保健，避免引發心內膜炎，因關閉器被組織包覆期間，最怕引發心內膜炎感染風險，接下來定期追蹤，就不用再受心臟破洞的困擾。

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