「綠川之爭」！ 藍綠攻防戰火愈演愈烈

2019-07-17 17:04

〔記者歐素美／台中報導〕「綠川之爭」戰火愈演愈烈！台中市水利局長范世億日前質疑綠川公共工程金質是拜託來的，引發爭議，並扯出綠川榮獲全球卓越建設獎「最佳環境文化類」首獎，范世億未上任就簽署申請書，民進黨市議員江肇國等今天召開記者會要求撤換水利局長；市府回應范世億簽署的是「出席領獎聲明書」而非「參賽申請書」；范世億隨後並在臉書暗批前水利局長周廷彰「離開還放不下嗎？好好在台北上班！不要陷害民代！」

范世億還說，現在才發現全球卓越建設獎報名費竟然要9萬，不滿「政策延續美意遭汙名化，出席領獎聲明書遭錯指參賽申請書」。

針對議員指稱台中市綠川去年12月22日申請參加全球卓越建設獎，時任局長為周廷彰，卻以新任局長范世億名義報名，要求撤換水利局長。

水利局澄清此為烏龍爆料，市府早自去年11月15日即完成線上報名，並非12月22日，當時適逢政黨輪替，考量頒獎日期為今年5月30日，因此由現任局長范世億簽署「出席領獎聲明書」，並非議員所指的「參賽申請書」。

水利局強調，綠川團隊成員並未因政黨輪替而有改變，管理維護未曾懈怠，每2小時整點群組回報，保全人員24小時輪班不打烊，而清潔維護人員除平時養護，豪雨影響後也要上工，盡職守護河川，期盼少一點政治口水，多一點公允理性的討論。

不過，去年12月22日范世億確實還未上任水利局長，綠營質疑相關申請書「被抽換」，而且范世億還沒上任就簽署要去領獎，不合體制，卻又將綠川批得一文不值。

尤其，范世億在領獎聲明的個人簡介中，指出其曾獲16及17屆公共工程金質獎，卻又說綠川的金質獎是拜託來的，莫非其榮獲的兩座金質獎也是拜託的。

最扯的是，公共工程金質獎第16屆是2016年，范世億於當年6月離開中水局到台中市政府當參事，金質獎是當年11月公布，范世億不在其位，金質獎也算他的？第17屆是2017年，范世億已離開市府到水保局擔任保育組長，並非負責工程，結果水保局分局做的工程也算他的？遭質疑沽名釣譽，太離譜。

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