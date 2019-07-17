不輸日本「上錯菜的餐廳」 台南有「時光機便當」

2019-07-17 15:42

［記者劉婉君／台南報導］日本「上錯菜的餐廳」服務生為失智症銀髮族，台南市中西區銀同社區則有「時光機便當」，由3名輕度失智症長者搭配4名社區志工一同製作，主打健康及環保，僅在每週三供應。

「有一種飽，是阿嬤滿滿愛的飽」，這是吃過時光機便當的人的感受。

時光機便當採預約訂購制，餐點特色是少油、多蔬果，餐具皆使用不鏽鋼環保餐盒，雖然必須增加人力，以回收餐盤及清洗餐盒，卻能落實環保理念。

永華里長鄭雀燕表示，在關懷社區時，發現社區中長者失智比例年年升高，去年於「台南市社造計畫」中推動「時光機便當」，希望透過共作共食、互相陪伴的方式，讓失智長者走出家門，增進與社會互動的機會，因此每週的「時光機便當」，就像帶著失智症長輩搭上時光機，藉此重新尋回生活感及成就感。

之後更發展出「食光機便當儲蓄簿」，參與活動者可將服務時數登錄於手冊上，未來若有相關服務或資金需求，可從儲蓄簿中兌換相應的服務點數。

而便當的菜色及份量豐富，菜色隨當令新鮮食材變化，讓訂餐者在打開便當盒時，可以感受到驚喜。洽詢電話：銀同社區鄭里長06-2284281。

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