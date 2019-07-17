不輸日本「上錯菜的餐廳」 台南有「時光機便當」

［記者劉婉君／台南報導］日本「上錯菜的餐廳」服務生為失智症銀髮族，台南市中西區銀同社區則有「時光機便當」，由3名輕度失智症長者搭配4名社區志工一同製作，主打健康及環保，僅在每週三供應。
「有一種飽，是阿嬤滿滿愛的飽」，這是吃過時光機便當的人的感受。
時光機便當採預約訂購制，餐點特色是少油、多蔬果，餐具皆使用不鏽鋼環保餐盒，雖然必須增加人力，以回收餐盤及清洗餐盒，卻能落實環保理念。
永華里長鄭雀燕表示，在關懷社區時，發現社區中長者失智比例年年升高，去年於「台南市社造計畫」中推動「時光機便當」，希望透過共作共食、互相陪伴的方式，讓失智長者走出家門，增進與社會互動的機會，因此每週的「時光機便當」，就像帶著失智症長輩搭上時光機，藉此重新尋回生活感及成就感。
之後更發展出「食光機便當儲蓄簿」，參與活動者可將服務時數登錄於手冊上，未來若有相關服務或資金需求，可從儲蓄簿中兌換相應的服務點數。
而便當的菜色及份量豐富，菜色隨當令新鮮食材變化，讓訂餐者在打開便當盒時，可以感受到驚喜。洽詢電話：銀同社區鄭里長06-2284281。
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台南市銀同社區時光機便當由輕度失智症長者搭配社區志工共同製作，菜色會隨時節變化。（台南市文化局提供）
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台南市銀同社區時光機便當由輕度失智症長者搭配社區志工共同製作，菜色會隨時節變化。（台南市文化局提供）
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台南市銀同社區時光機便當由輕度失智症長者搭配社區志工共同製作，菜色會隨時節變化。（台南市文化局提供）