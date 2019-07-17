高雄蕉農喊話：香蕉收入保險屏縣又補助！ 高市府：再討論

2019-07-17 14:42

〔記者羅欣貞／屏東報導〕颱風要來了！農委會4月在高屏推出的「香蕉植株農作物保險」，除農委會提供5成的保險費補助，屏東縣政府也加碼補助25%，今天農委會再推出香蕉收入保險，屏縣仍將比照植株保險補助，唯獨高雄市政府兩項加碼至今都沒下文，高雄蕉農今天（17日）公開向市府喊話「拜託補助吧！」

來自高雄市大寮區的蕉農陶淑芬，今天（17日）在屏東出席農委會香蕉收入險說明會時表示，這項保險對蕉農有很大的幫助，不管產量、不管價格，大家都可以有續種的意願，希望這次政策性的保險可以辦得很成功，可是高雄市政府沒有加碼補助，希望高雄市政府可以補助25%的保費，減輕蕉農的負擔。

農委會主委陳吉仲也說，為鼓勵投保香蕉收入險，農委會將補助一半保費，上限金額為每公頃3萬元，以減輕農民負擔，同時也鼓勵各縣市政府能加碼補助保費，提高農民投保意願。

蕉農陶淑芬私下也表示，她在屏東、高雄都有香蕉園，因為屏東縣政府有加碼補助，植株保險每公頃她只需繳交1萬多元保費，所以她在屏東縣11公頃的蕉園，有投保植株保險，但高雄市政府沒有補助，每公頃得繳約2萬元保費，所以她位高雄市的3、4公頃蕉園就放著沒投保了；這次新推出的收入保險，她也只會先保屏東縣的蕉園。

高雄市政府農業局副局長王正一今天（17日）則說明，市府相當重視農民權益，在農產品內外銷著力很深，是否加碼補助保險保費，還會再討論。

根據統計，4月推出的災損香蕉植株保險，屏東縣目前投保250戶，面積256公頃；高雄市香蕉目前僅44戶投保，面積33公頃。

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