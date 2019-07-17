亞洲首推！Google地圖可查新北、高雄共享單車資訊

2019-07-17 14:01

〔記者簡惠茹／台北報導〕Google 地圖於全球16國、24個城市推出共享單車即時資訊查詢功能，台灣更是亞洲第一個能在Google地圖上體驗這項新功能的國家，現在這項功能已在Android和iOS 版的Google地圖中推出，提供24個城市的共享單車鳥瞰圖，未來將會有更多城市加入。

共享單車往往難以確定站點以及供應數量，Google官方部落格今天發布消息，台灣使用者在新北市和高雄市可以使用Google地圖就能找出共享單車站點，並查詢附近站點的可租賃的車輛數，此外，使用者甚至可以查詢目的地附近的站點是否仍有空位可供還車。

Google表示，共享單車技術改變了都市人口從甲地前往乙地的交通方式，在全球各大城市掀起一股風潮，根據估計，全球各大都會區建置的共享單車系統總計將近1600 套，且共享單車的數量更已突破1800萬輛，儼然已蔚為主流，原因很簡單，因為共享單車很方便，且經濟實惠，是非常理想的代步工具。

Google指出，過去一年來，美國紐約市已有不計其數的遊客和通勤人士透過 Google 地圖，即時查詢共享單車的站點位置，以及各站點目前可租賃輛數。現在預計將這項功能推廣至16個國家共24個城市中。

Google表示，無論是正在陌生城市旅行，還是要安排日常通勤路線，Google 地圖都能根據即時資訊為使用者評估所有可能的路徑選項，讓規劃交通更輕鬆，就像在 Google地圖中查詢公車和火車時刻表一樣，使用者現在也能透過地圖輕鬆找出附近有空車可租賃的共享單車站點。

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