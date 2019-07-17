大拇指碎到血肉模糊 高壓氧治療逃過被截肢命運

2019-07-17 15:34

〔記者謝介裕／南投報導〕南投1名年約35歲的阮姓男子，在工廠工作時，因操作不慎遭機台壓斷左手大拇指，以致血肉模糊，原本以為要被截肢，還好拜醫學科技進步之賜，在衛福部南投醫院甫成立的高壓氧中心歷經手術治療後，不但保住大拇指，連帶功能也都恢復正常，令人嘖嘖稱奇！

南投醫院骨科主任葉慶年指出，在人體手指結構中，大拇指具有整個手部功能的一半，一旦拇指受損，包括書寫、握拳等功能都會受影響，甚至嚴重衝擊到工作及日常居家生活，拇指的重要性，可見一斑。

3個月前，阮姓民眾大拇指遭機器碾碎，到院時血肉模糊，依照過往經驗，患者手腳被機器傷至缺損時，多半將受傷患部截肢方式處理，此次醫師則在高壓氧環境中，透過縫合、植皮手術，讓阮某手指頭再生，成功保住其拇指的長度與功能，免去被截肢傷殘的遺憾發生，對於醫師的照顧及治療，阮某除了感謝還是感謝。

南投醫院院長洪弘昌說，意外無所不在，民眾因操作機器不慎，導致手、腳受傷的工作意外迭傳，除了政府積極推動勞安工作，避免職災意外發生以外，該院身為地方中心醫院，今年度也特別設置「高壓氧中心」，由於高壓氧治療能夠加強白血球殺菌能力、促進膠原蛋白生成及纖維母細胞增生，加速傷口癒合，也是上述患者姆指功能完好如初的主因。

南投醫院也自我期許，盼藉由提升外傷醫療處理的水平及能力，讓傷患都能夠獲得更妥善的治療及照護，將意外造成的傷害降到最低，進而善盡守護南投鄉親健康的職責。

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