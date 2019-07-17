氣象局：丹娜絲暴風圈明清晨觸陸 東半部、屏東留意大雨

2019-07-17 12:29

〔記者蕭玗欣／台北報導〕輕度颱風丹娜絲持續朝台灣東部近海靠近，由於路徑持續往東修正，中央氣象局預估，丹娜絲暴風圈將在週四清晨到上午觸陸，颱風中心週四深夜將在東台灣陸地或海面通過機率最高，也就是不排除登陸可能性，今深夜東半部將開始出現間歇性雨勢，週四、週五是影響最大的時候，包括東半部、恆春半島要嚴防局部大雨或豪雨來襲。

根據氣象局最新預報資料，輕颱丹娜絲中心位於鵝鑾鼻的東南方約470公里海面上。近中心最大風速每秒18公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺，相當於10級風，7級風暴風半徑150公里。

氣象局稍早已針對丹娜絲發布陸上颱風警報，颱風目前中心持續朝向西北移動，暴風圈朝巴士海峽接近，對台東、恆春半島及屏東地區將構成威脅。陸上警戒區包含台東（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、屏東地區應嚴加戒備並防強風豪雨。海上警戒區為巴士海峽、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）及台灣海峽南部。

氣象局預估，丹娜絲暴風圈將在週四清晨到上午觸陸，最先碰到的是屏東、台東，週四深夜過後中心有機會登陸，估在宜蘭一帶登陸。週四、週五是颱風最接近的時候，東半部及恆春半島要留意有大雨或豪雨發生，請民眾要多加留意。

氣象局預報中心課長黃椿喜表示，丹娜絲昨天通過呂宋島後，受地形影響高低層雲系嚴重分離，高層雲系已和低壓帶整合，預估週四有機會發展為熱帶性低氣壓，可能週四、週五北上影響台灣天氣。丹娜絲則因結構減弱，加上北上增強幅度有限，對台影響程度已比先前預估減緩許多。

今晚到明天東半部、恆春半島有局部大雨或豪雨發生，西半部要看後續低壓北上後造成的影響，現在還有很大變數。

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