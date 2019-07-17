桃市府磁磚又剝落 緊急封路維修

2019-07-17 12:44

［記者陳恩惠／桃園報導］中央氣象局昨夜發布輕颱丹娜絲的海上警報，桃園市政府的後棟、鄰近縣府路綜合會議大樓一側13樓外牆，突然下起磁磚雨，連水泥塊也剝落，掉落地面後四散飛噴，所幸深夜人車稀少未釀災；市府相關單位據報，連夜將縣府路上的部分路段進行封閉，今天上午趕在颱風之前，趕緊將剝落的外牆先行處理，這已非桃市府外牆首次脫落，今年0418花蓮強震，市政府外牆剝落，差點砸到走在下方人行道上的路人，引發一場虛驚。

市府秘書處長顏子傑受訪說，輕颱丹娜絲雖未到，但今天凌晨市府周邊吹起四級陣風，沒想到市府行政大樓的後棟13樓外牆，陸續有零星磁磚脫落，由於磁磚仍持續剝落，甚至有水泥塊，立刻封閉市府後門部分路段，並圍起封鎖線，避免人車進入受傷，廠商在中午前已開始進行緊急修復工程。

顏子傑再次提醒，請洽公民眾及市府員工，儘量避開此路段，走在騎樓或是繞道通行，以維安全，同時市府秘書處行政園區管理科也在現場周邊也貼起公告表示「因颱風來襲，後棟外牆進行檢修，為維護人員安全，請同仁利用前門進出，造成不便，敬請見諒。」

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