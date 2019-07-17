一度瀕臨植物人... 她克服困境拚到30歲大學畢業

2019-07-17 12:41

〔記者吳柏軒／台北報導〕「困境不是每個人都會遇到，但遇到了，更應從教育中找方法來翻轉人生！」

上述心得來自義守大學企管系學生蘇怡美，她今年30歲才完成大學學業，其15歲遭遇嚴重車禍，一度恐成植物人，但父母不放棄，經頭部13次手術、6年復健期才救回，無奈命運未放手，蘇父後因癌症病逝，蘇母亦罹患心臟及腎臟疾病，使家境更加艱困。

蘇說，車禍時國三，後來用同等學歷進澎湖的馬公高中，並在4年前考上義守大學，只是就學期間要顧及母親醫藥費，自己亦須定期回診，雖然人生遭遇不順，仍讓自己更加堅強，獲學校、教育部及各界等資源，以「學習取代工讀」獲取獎助金等，今年30歲終於完成大學學業。

教育部長潘文忠今表示，107年啟動高教深耕計畫，建立大專校內弱勢協助機制，迄今已投入16.4億元，另外企業界也捐資5.4億元，幫助學子從入學、課業、證照及職涯等多元幫助，共有23萬人次的學生受惠。

南台科技大學餐旅系學子洪瑀襄說，家中由父親賺錢，吃喝雖沒問題，但自己大一到大二上在校外參加西點等競賽，器材及材料費等就需花費10萬到15萬元，無法跟父母開口，幸好有當初技優甄選的入學獎學金，但須維持競賽名次才能領取，「每次比賽都很擔心，也很努力要得名，才能有下一次的材料錢」

後來洪瑀襄選上國手，材料費才由國家支出，對洪來說，經濟壓力才算稍減。洪說，選上前非常感謝教育部的弱勢計畫，讓自己無後顧之憂，如今選上西點製作職類的國手，8月將代表台灣出國競賽，希望替國家拿下一面獎牌，持續為國爭光。

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