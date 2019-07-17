未卜先知？侯友宜出訪攜帶防災背心 視訊參加防颱會議

2019-07-17 12:31

〔記者賴筱桐／新北報導〕丹娜絲颱風將來襲，新北市政府今天上午舉行防颱應變會議，在北歐考察的侯友宜在今天荷蘭時間清晨4點，以視訊方式全程參與會議，鏡頭上發現侯友宜身穿紅色防災背心，難道是「未卜先知」？侯友宜表示，他不放心，要求出國的局處首長都要隨身攜帶背心，以備不時之需。

侯友宜在視訊會議後，也與媒體視訊談話。侯友宜表示，「我心裡有數」，依照天氣預報資料，7月23日以前颱風侵台的機率較低，才安排這段期間出國，但是他不放心，要求相關局處把背心攜帶出國，一有狀況就派上用場，行程中密切關注颱風動態。

侯友宜說，颱風路徑變化莫測，必須在2、3天前就掌握狀況，各單位做好前端準備，消防局隨時傳遞資訊。他強調，做好準備的心態是最重要的，「只要有狀況，我們一定回來，沒有猶豫的空間」，包括飛機如何轉乘，皆提早因應準備。

侯友宜在會議中叮囑，易淹水地區應預佈抽水機組，確保各抽水站正常運作，橫移門在不影響民眾通行的前提下，於明天中午12點前關閉。此外，烏來覽勝大橋正在施工、汐止秀山路崩塌修復工程，都要做好防颱準備，山上預置救災機具，避免道路阻斷成為孤島。

此外，侯友宜要求農業局針對海上作業漁船或土石流潛勢區做好預防性撤離的準備，並請水利局派偵水志工巡視易積淹水處，彌補監視系統不足，區公所身為第一線的作戰單位，必須協助各局處做好整備工作。

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