丹娜絲撲台 北市消防局完成防颱整備

2019-07-17 12:24

〔記者姚岳宏／台北報導〕今年第5號颱風丹娜絲朝台灣東南部接近，中央氣象局上午11點30分已發布陸上警報，下午起花東地區雨勢明顯，明天至後天為影響全台最大期間，北部地區目前雖仍陽光普照，但台北市消防局已動員所有單位人力裝備，完成各項防颱、防災整備。

消防局提醒，民眾若欲了解並取得最新即時氣象資訊、淹水潛勢及避難收容等資訊，可至台北市防災資訊網進行查詢，或使用智慧型手機下載安裝「臺北市行動防災App」，也可加入台北市政府Line官方帳號訂閱即時的停班停課訊息、水情訊息服務、水閘門啟閉、紅黃線停車等訊息推播服務。

台北市消防局也呼籲民眾應注意居家環境並做好下列各項防範措施：

─在颱風期間需要緊急援助時可利用「1999」、「119」或「110」電話報案。

─颱風期間如無必要儘量不要外出，以免遭掉落物擊傷；停電期間避免使用火燭，如確有需要，應有充分防範措施以免發生火災。

─民眾如發現雨水下水道側溝需清淤、路樹需處理或其他事項，可撥打1999市民熱線反映。

─若居住處所位於低窪地區、山坡地帶或是於河川地作業的民眾，應預防豪雨山崩、土石流，及早避難。

─家中應事先準備妥收音機、手電筒、急救箱、飲用水、食物及生活必需品。

─預先檢查電路、注意爐火、瓦斯管線，在使用爐火時應注意防範，以免發生火災。

─家中所有的門窗均應檢視並維修，盆景應移至室內，花木事先用支架保護，其他物品則應加強牢固，以免被風吹落，變成傷人利器。

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