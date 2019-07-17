南非女子找工作迷路 暖警英文溝通達成國民外交

2019-07-17 10:02

〔記者黃良傑／高雄報導〕愛上台灣的54歲南非女子Helena來台居留住在屏東，她搭火車到高雄外語補習班面試，因不熟路況而迷路求助新興分局，警員彭穩達加以流利英文交談，展現高雄警察的熱情與外語能力，告知如何到達該補習班，並代叫計程車接送。

中正三所今指出，一名來台灣求職的外籍女性民眾，15日欲前往苓雅區四維路的補習班面試，卻在中正三路派出所捷運站前迷路，由於不熟路況，加上語言不通，不知如何向路人問路，路人見外國人不知所措，極力想協助，正好看到對面就是派出所，立即帶領外籍民眾入所請求協助。

員警莊坤翰見外籍女子進入派出所便上前關心，只見該外籍女子眼神透露些許困惑，怕語言表達不清楚便趕緊拿出包包中的資料交給警方，莊員接過資料看內容原來是求職資料，後先請女子稍待休息，並與其簡單對談緩和緊張情緒後了解來龍去脈。

原來該名女子Helena來自南非，目前居住在屏東，從屏東坐火車來到高雄找工作，欲前往四維路的外語補習班面試，因不熟路況而在半路迷途，警員彭穩達亦加入解說行列，以流利英文向其說明如何到達該補習班，並代叫計程車請司機接送到該補習班地址。

Helena對於警員以專業外語能力及和藹親切的態度受理，並順利排解其疑難頻頻道謝，並開心得與警員合照，語言迥異使得溝通不易，警方不僅給予多元文化尊重與寬容，秉持將心比心，體諒遠赴異國工作之苦，彰顯為民服務不分國籍的國際形象。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法