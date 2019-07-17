海委會「裝幽默」貼文惹怒極限運動族群 緊急修改平眾怒

2019-07-17 09:24

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕丹娜絲颱風進逼台灣，海洋委員會為了提醒民眾勿接近浪大海邊，昨晚在臉書發文提醒，但為了吸引網友目光寫下了「請勿到海邊做一些挑戰生命極限的蠢事，例如海邊觀浪、泛舟或衝浪...等」惹怒極限運動族群，凌晨緊急修改文章，衝浪族群也發文痛批「我們絕不玩命、不違法、不為難任何公家單位，國家機關怎會有此歧視發文。」

海委會這則昨晚7時發佈的貼文，眼看引發極限運動愛好者不滿，今天凌晨1時左右，將原文「例如海邊觀浪、泛舟或衝浪...等」緊急修改為「例如海邊觀浪、煮火鍋、看夕陽...等」平息眾怒。

「海委會小編這樣很不妥！」恆春半島多名衝浪愛好者表示，進行衝浪運動時，絕對比任何人都還要仔細的做好環境評估與自我保護的觀念，政府機關不應該公開批評諷刺。

衝浪界也在網路串連發文，強調「對於任何衝浪&水上運動都必須得到尊重。挑戰生命極限是否是蠢事？賽車、極地馬拉松、潛水、所有極限運動是否是蠢事，這是個人主觀的事，政府機關不應該公開批評諷刺。」

「颱風警報發布依現在法律規定（惡法）不能下水，但對於不慎觸法之人，政府應依法行政即針對下水之人勸離或開單，也不應公開批評、諷刺、調侃，否則有違依法行政原則，甚至涉及公然侮辱。海洋委員會身為行政院下屬單位，卻公然於臉書上po文諷刺，實在非常不妥，容易造成社會大眾對衝浪產生不佳刻板印象，歡迎看不慣朋友寫email到該主任委員信箱或行政院信箱。」

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