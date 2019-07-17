老師變身插畫家 台南這圖書館展出秀創意

2019-07-17 09:10

〔記者王俊忠／台南報導〕由台南市東區復興國中美術教師發起的「創藝美集」教師社群，教育部協助推動，希望透過專業教師社群研習活動，達到活化課程目的，這學期邀請專業插畫家陳玄齡老師指導創藝美集教師社群成員創作，為期1學年的創作成果，在東區裕文圖書館1樓神秘角落展覽到7月28日。

參與展覽的國中、小教師分別有復興國中余秀蘭、陳霈瑜、崇明國中郭育君、西港國中張淨涵、文賢國中魏妤珊、永康國中魏士超、後甲國中劉淑惠、裕文國小陳鳳桂、麻豆國小武君怡。

這一群老師平常在自己工作崗位努力進行教學及行政工作，利用每個月1次聚會時間，成員們抓緊時間進行專業成長，利用課餘時間進行創作，將創作的技巧融入到自己課程裡，也希望透過社群互動共好以身作則，插畫作品展現老師們的想像力與創造力，期許能引發學生的觀摩學習，也讓社區民眾能在圖書館的生活空間裡感受到美的力量。

裕文國小陳鳳桂老師說，歡迎大小朋友利用暑假到東區裕文圖書館的神秘角落，欣賞集結8所學校老師們用心的創作，找一找在海裡的耶誕老公公、像外星生物的小孩、會運動跳舞的狗狗，還有許多神秘的幻想世界，邀請您一一來探尋。

藝術家老師們也會不定期出現，與大家做近距離互動！歡迎大家7月到裕文圖書館看展覽，與喜歡的插畫拍照打卡，每次上傳都可得到1次抽獎機會，藝術家們將在7月31日抽出幸運得主，裕文圖書館會致贈每位幸運兒1份小禮物。

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