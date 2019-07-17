蘇揆提前應變將前往災變中心視察颱風動態

2019-07-17 08:21

〔記者李欣芳／台北報導〕菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，昨天下午增強為今年第5號颱風「丹娜絲」，逐步進逼台灣。行政院長蘇貞昌提前展開應變，他決定今天上午10時將前往位於新北市新店區的中央災變中心視察颱風動態。

中央氣象局已在昨晚發布海上颱風警報，預計最快今天近中午就有可能發布陸上颱風警報，颱風中心有可能擦過東台灣，對北部影響將較為劇烈，東部、東南部與南部也須慎防豪雨。

「丹娜絲颱風中央災害應變中心」已經成立，蘇揆上午將前往應變，對颱風的應變準備下達指示。

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