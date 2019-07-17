07/17 各報重點新聞一覽

2019-07-17 06:08

自由時報

颱風丹娜絲來襲 東部、南台嚴防豪雨

今年第五號颱風丹娜絲（Danas）昨午生成，中央氣象局深夜發布海上颱風警報，不排除今發布陸上警報，依據氣象局昨晚最新預測，颱風預計週四、週五最接近台灣，颱風中心可能擦過東台灣、成為今年第一個侵台颱風。

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將台灣列入中國一省 《刺胳針》刊登我抗議信

頂尖國際醫療期刊《The Lancet》（刺胳針）上月刊登中國發表的論文，將台灣列為中國的一省，我國醫界和衛福部抗議、副總統陳建仁也抨擊；經抗議後，《The Lancet》昨日全文刊登陳建仁和多名中研院院士聯名、以及衛福部長陳時中的抗議信。

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性愛加毒趴 17歲女猝死 被丟包摩鐵

十七歲少女小珍（化名）參加摩鐵性愛毒趴，五男一女在摩鐵內吸毒後，小珍疑混用毒品猝死，一男向她求歡時才發覺小珍已無氣息，眾男當場一哄而散，將當時全裸的小珍丟在房內不理會；摩鐵員工發現女屍報警，台中市警方陸續帶回部分關係人，檢察官複訊後聲請羈押禁見。

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聯合報

互槓！陳師孟查馬案法官 呂太郎：請注意憲法意旨

前總統馬英九被訴洩密案無罪確定，監委陳師孟昨天表示，該案一審判無罪、二審改判有罪、最後更一審無罪確定，他已申請調查歷審法官有無涉辦案濫用自由心證情形。陳師孟申請調查法官，引發監察、司法與立法三院的大混戰。司法院秘書長呂太郎回應，法官審判獨立同受憲法保障，監委調查範圍不應超出判決書範圍，也不宜約詢法官；陳師孟反批，呂太郎講這些話，「真的沒資格擔任大法官」。

「丹娜絲」直撲？擦邊？ 最快今午發布陸警 全台備戰

輕颱「丹娜絲」昨天生成，中央氣象局昨深夜發布海上颱風警報，預估今天近中午時會發布陸上颱風警報。氣象局表示，明天清晨起全台都有雨，迎風面花東、恆春將有豪雨等級的雨勢，颱風路徑預估沿台灣東部海域北上，不排除在東北角登陸或擦邊後，北台灣雨勢將明顯增強。

中國時報

李遠哲力拱陳建仁 問鼎中研院

2020總統大選進入挑選副手之戰，副總統陳建仁不隨總統蔡英文競選連任，近日傳出前中研院長李遠哲扮演推手，幫陳建仁「找位子」，力挺陳卸任後，重返中研院並角逐院長，引起被視為小英人馬的現任院長廖俊智相當緊張，近期接受媒體專訪，細數政績，鞏固院長寶座，中研院長角力戰提前開打。

柯文哲炮轟民進黨說謊成性

2020大選藍綠參選人甫就定位，台北市長柯文哲16日隨即重炮狂轟，批評蔡英文總統有機會把台灣弄好，但民進黨副祕書長林飛帆及前後任行政院長賴清德、蘇貞昌的人事案，明明都確定了卻還不承認，這就是說謊成性的民進黨，讓國家演變成不把誠信當一回事。

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