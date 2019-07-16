南投配天宮城隍遶境 首見道安宣導陣頭

2019-07-16 23:40

〔記者張協昇／南投報導〕一年一度的南投配天宮城隍遶境廟會，16日晚上踩街，南投市熱熱鬧鬧，遊行隊伍所到人處，擠滿人潮。為了宣導交通安全，縣府首度結合廟會遶境，60多位志工組成宣導隊伍，由副縣長陳正昇領軍，跟著廟會上街頭，盼在城隍爺保佑下，確保民眾行車平安。

頭戴超大安全帽的陳正昇，今晚走在遊行隊伍中，十分顯眼，志工手拿「停、看、聽」，「穿亮衣」、「守路權」的標語，身穿反光背心，頭載LED造型髮圈，成了一支最吸睛的踩街隊伍，加上沿街發送道安宣導品，使得廟會踩街猶如一場嘉年華會，並傳達大家都平安的訊息。

陳正昇表示，為了向民眾宣傳交通安全，縣府配合南投市配天宮城隍廟夜訪遶境，組成宣導團加入踩街隊伍，這支隊伍由警察局2台重機前導，南投市嘉和社區守望相助隊、愛馨關懷協會協助動員志工超過60人響應支援，大家一起宣傳高齡者用路安全，他並呼籲大家關心長者安全，營造友善的行人環境。

南投縣已邁入高齡社會，依交通部統計，國內交通事故死亡人數，平均每4人就有1人是65歲以上，為提醒大眾關心長者用路安全，縣府首創結合廟會活動與社區志工隊踩街宣導交通安全，老人發生車禍的時間以清晨和傍晚最多，因該時段是散步運動的時間，且這兩個時間天色較昏暗，長輩外出要穿亮色衣物或配戴反光配件增加明顯度，也不要違規穿越馬路，才能確保安全。

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