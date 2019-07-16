台南愛文量產 烏魚子芒果乾搶手

2019-07-16 22:47

〔記者吳俊鋒／台南報導〕有別於一般烤爐烘製的「烏魚子芒果乾」，因風味獨特，深受市場歡迎，受天候因素影響，今年台南愛文的產量增加，貨源充足，南化地區全力趕工，有的仍供不應求，訂單大排長龍，相當搶手。

取材愛文的烏魚子芒果乾，以類似「鐵板燒」方式烘製，完整保留了香甜美味，口感綿密、紮實，每到產季，各加工場都忙碌不已。

南化區長洪正國表示，這種芒果乾的成品，呈現完整的肉片形狀，外觀平直，賣相極佳，色澤也漂亮，又有「黃金烏魚子」的美名，令人垂涎；每年的產業文化活動，都會安排參觀，迴響熱烈，成功行銷在地特色。

烏魚子芒果乾是前南化鄉長陳金沛於2005年的任內時所推廣，他視察災情時，看見老一輩在鍋蓋上放著切片的愛文，利用下方煮食料理的熱氣，順道烘製成乾，他改良古法，設計出大型的不銹鋼板，成功研發、量產。

陳金沛卸任後，致力推廣烏魚子芒果乾，目前作業場內9部機台，由於得採文火烘製，慢工出細活，因此產量有限，各界搶貨。

南化社區發展協會理事長洪春梅也全力發展黃金烏魚子芒果乾，她強調採用的愛文都是自己栽種，以外銷等級的規格來烘製，單顆至少500公克，由於品質好、甜度夠，完全不必加糖，更沒有防腐劑，吃得新鮮又健康。

洪春梅說，烏魚子芒果的做法與一般傳統烤爐不同，在鐵板上烘製長達24小時，每顆愛文只能取2片，從蒸熱、軟化到壓平等過程，得持續翻面，以免太熟，甚至變焦，極為費工。

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