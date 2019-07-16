皮肌炎易被誤認過敏 約一成合併癌症

2019-07-16 23:41

〔記者羅碧／台北報導〕皮膚出現不明紅斑且肌肉無力，可別以為只是過敏，小心罹患皮肌炎！

國泰醫院風濕免疫科主治醫師陳堃宏指出，皮肌炎是一種自體免疫疾病，患者的皮膚及肌肉出現發炎現象，病因不明，發生率約為百萬分之5，女、男比為2：1，任何年齡都會罹患，但以5~14歲、40~60歲兩個年齡層為多。

其中約有1成患者合併罹患癌症，若未及早正確診斷，接受治療，除了可能死於癌症，日後也可能因嚴重四肢無力、吞嚥和呼吸困難、肺纖維化、吸入性肺炎、心臟衰竭等死亡。

87歲的陳媽媽3年前一直覺得皮膚癢，以為是過敏，吃了1年多的藥物都沒有改善，輾轉就醫後，才知道是得了皮肌炎；近兩年因手、腳沒力和吞嚥困難，不僅不能大口吃東西，毛巾擰不乾，也無法爬樓梯、不能走太遠的路，連公車的階梯也上不去，目前服藥控制中。

長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠指出，皮肌炎患者有很明顯的皮膚特徵，上眼瞼紫紅色斑，外在前胸V字領的部分、背部披肩處、鼻兩側、顴骨區和手指關節處可能有紅斑和紅疹，以及指甲邊緣泛紅，但因為這些症狀不一定會同時出現，所以有些患者及家屬可能會誤以為是過敏、脂漏性皮膚炎等皮膚病。

黃毓惠提醒，皮肌炎的紅斑及紅疹不一定會非常癢，若有明顯皮膚症狀又合併近端肌肉無力，也就是大腿和上臂無力，蹲下去就爬不起來、爬樓梯困難，或是連梳頭髮都沒有力氣等，就要高度懷疑是皮肌炎。

陳堃宏表示，皮肌炎的皮膚紅疹症狀可能比肌肉無力早幾星期或幾個月出現，臨床上發現有些皮肌炎患者誤以為自己的肌肉無力是五十肩，但五十肩是關節卡住，即使別人幫忙拉他的手臂也拉不起來。反觀肌肉無力是別人幫忙拉抬手臂就舉起來了。

他並指出，有時免疫細胞也會攻擊肺臟、心臟、食道、關節等器官，造成肺部纖維化、心律不整、吞嚥困難等病灶，所以及早診治，接受類固醇和免疫調節劑治療可以控制病情，通常診斷過程需要抽血驗肌肉酵素、自體免疫抗體、肌電圖、皮膚切片或肌肉切片等檢查。

值得注意的是，台灣皮肌炎患者合併惡性腫瘤的比例約10％~15％，其中又以合併鼻咽癌的患者最多，也有人合併肺癌、卵巢癌、女性乳癌、胃癌等，因此在確診患者為皮肌炎時，醫師會同時安排患者接受檢查是否罹患癌症。

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