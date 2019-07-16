想吃竹筍餐看這裡 太平「竹筍饗宴」限量300桌

2019-07-16 18:56

〔記者陳建志／台中報導〕台中市太平區麻竹筍種植面積約200公頃，每年的7到9月是盛產期，為了行銷太平麻竹筍，太平區農會跨區與6家餐廳合作，結合父親節推出「竹筍饗宴」，將竹筍入菜變身為創意佳餚，今天舉行行銷記者會，太平農會總幹事余文欽還扮起大廚，親自烹調麻油竹筍松阪肉，邀請大家8月底前一起來享用竹筍大餐。

太平農會總幹事余文欽說，太平是麻竹筍重要產區，每年產量約2800公噸，7月到9月是盛產期，農會為了調節產量，維持供銷平衡，除了進行竹筍加工，為了推廣「吃當地、食當季」的理念，與餐廳合作以麻竹筍入菜舉辦「竹筍饗宴」。

今天的「竹筍饗宴．荔竹太平」記者會，包括太平農會理事長林章吉、總幹事余文欽和常務監事鄧晉隆、何欣純立委服務處主任廖冏勳和多位里長都出席，余文欽現場扮起主廚，在新天地大廚指導下，現場烹煮麻油竹筍松阪肉還有涼拌炸魚，現場香味四溢。

余文欽說，今年舉辦的「竹筍饗宴」，除了太平區的「宴陽樓小館」、「阿郎海產」、「新台雞店」餐廳，還跨區與東區、北屯區的「新天地餐飲集團」、「新林海鮮餐廳」及「寧波小館」等6家餐廳合作，希望市區的民眾也能品嚐好吃的竹筍風味餐。

余文欽說，竹筍餐預計提供300桌開放訂桌，每桌5000到6000元，即日起到8月底都可在這6家餐廳訂桌，若是在8月3日活動當天中午訂桌，加碼送美味優質麻竹筍2支，還有好喝的蜂蜜及水果冰飲各1壺，邀請大家訂桌，共創消費者和農民雙贏。

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