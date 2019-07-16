苗栗水梨評鑑 三灣梨農黃梁生奪冠

2019-07-16 17:32

［記者鄭名翔／苗栗報導］正逢水梨盛產季，但今年受氣候影響，水梨量少，苗栗縣水梨評鑑比賽全縣參賽點數僅86點，但品質仍佳，甜度可維持約13度，特等獎由三灣梨農黃梁生奪下；三灣鄉長温志強也宣布，三灣水梨節「誰來梨我」將於8月10、11日登場，屆時除可品嘗在地優質果品，另也有路跑及各式表演，歡迎民眾一同感受客家魅力。

三灣鄉為苗栗主要水梨產地，種植面積約100公頃，年產量平均約120萬公斤，評鑑委員張雅玲表示，今年逢暖冬加上梅雨季豪雨衝擊，產量約少3成，整體果形也較小，但果農們憑藉豐富經驗，仍將品質維持水準之上，平均甜度可達約13度，建議消費者若想嘗鮮，可直接向苗栗果農購買。

今年來自三灣、大湖、頭份、卓蘭、銅鑼共86點參賽，由縣長徐耀昌揭曉名次，特等獎殊榮留在地主三灣，由果農黃梁生脫穎而出，他表示，曾任職建築工，但因健康問題而中年轉業，將水稻田改為果園種水梨，因母樹品種佳，並將耕法配合氣候變遷適度調整，仍能維持品質。

三灣鄉長温志強說，為推廣三灣水梨，今年於8月10、11日舉辦「誰來梨我」水梨節活動，屆時也趕搭全國路跑，迎接來自各地約500名選手，除了用腳步踏訪客家山城美景，同時也會有各式在地優質農特產品、客家美食供民眾品嘗，也歡迎老饕們來選購香甜多汁的三灣水梨。

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