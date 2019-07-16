醫病》高處墜地尿道斷裂 工人找回「性」福

2019-07-16 17:48

［記者黃淑莉／雲林報導］60歲工人「阿江」因工作不慎從高處墜地，全身多處骨折合併垂直型骨盆骨折及後尿道斷裂，經過中國醫藥大學附設北港醫院創傷傷醫療團隊分階段治療，阿江不僅走路沒題，也重新找回「性」福，今天在妻子陪同下到醫院感謝北港醫院醫療團隊。

阿江為建築工人，去年10月工作時不慎從2樓鷹架掉落地面，送到北港醫院急救，醫院創傷醫療團隊成員、骨科主治醫師曾準表示，骨盆骨折少見但致死率高，主要是這些病患常合併多重外傷，例腦部、腹部出血及脊髓損傷，且骨盆腔內可能發生靜脈、動脈大出血。

阿江到院時生命岌岌可危，診斷發現全身多處骨折，且合併垂直型骨盆薦椎粉碎性骨折及後尿道斷裂，後腹腔及骨盆腔都有血腫，創傷醫療團隊先就骨盆骨復位及固定，一個月後再接受骨盆及脊椎內固定及精密的尿道對合手術，現在恢復狀況很好。

阿江今天專程到北港醫感謝醫團隊，他表示，感謝醫療團隊仁心仁術，不僅命撿回來，且可以不用助行器行走；另一位18歲小傑今年4月初統測前一個月因車禍造成骨盆骨折，經創傷團隊治療，一個月後自己柱拐杖參加考試。

北港醫院副院長馮逸卿表示，骨盆骨折是複雜且具挑戰的治療，北媽是沿海地區創傷責任醫院，創傷醫療團隊這2年成功治療近20例困難的髖身臼及骨盆骨折病患。

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