人人都是巡守隊 元長鹿北社區獲雲縣治安模範社區

2019-07-16 17:32

〔記者廖淑玲／雲林報導〕人人都是巡守隊，雲林縣元長鄉鹿北社區成立巡守隊超過15年，不僅經常支援社區活動的交通維護，還是最佳警力支援，獲選全縣治安工作模範社區，堪為典範。

元長鹿北社區發展協會理事長兼大隊長的陳元豊指出，巡守隊現有隊員24人，每日有排班人員4名，每日晚間9點起至隔天凌晨零點協助巡邏，上午及下午也有不定時巡邏，路線涵蓋鹿北村、鹿南村、最遠到新吉村。

陳元豊指出，成立社區巡守隊是作為彌補警力的不足，也可以稱為是社會秩序的補充維安單位，希望能讓大家安居樂業，還不定期辦理反詐騙、反毒、防竊盜、防災、反暴力、家暴防治、性騷擾等宣導活動，元長鄉長李明明今天特別表揚陳元豊及巡守隊副隊長陳新仲。

虎尾分局長郝心誠代表感謝巡守隊熱心公益，還協助農產治安重點巡邏，包括高鐵橋下、新吉村、內寮村網室菜園、鹿北村、鹿南村土地公廟、崙仔抽水站等偏遠地區，每站停留5分鐘，充分發揮自助人助、守望相助，提升居民治安意識，獲獎堪稱實至名歸。

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