台中市警察局 明年2月要搬家了

2019-07-16 16:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市政府規劃明年4月底前，市府的都市發展局與環保局，將遷移到現在的中市警察局，藉此進行台中州廳及周邊建物歷史場域再造計畫，至於中市警局，則預計明年2月起遷移到潭子區的新建大樓，遷移辦公的警察高達近千人，不過，許多警察早已在現在的警局旁購屋置產，對「搬家」頗為抗拒，市警局後勤科長劉太強說，新建大樓是為警察量身打造，警局勢必要遷移，會商請交通局等單位，增闢公車路線，做好配套措施，警察就會樂於搬遷。

中市警局新建大樓位於潭子區新興營區，該新建大樓早於縣市合併後的胡志強時代，就開始規劃，2013年編列預算，硬體建築於前年竣工，當時是林佳龍時代，隨後進行軟體建設，不過，因目前在文心路警局辦公的警察，很多已在附近購屋而居，遷移到比較偏僻的潭子區，心態上頗為抗拒，盧秀燕去年底當選市長後，新的市警局大樓軟體工程也已竣工，市警局進一步決定，明年2月底至3月，遷移至新警局大樓。

市警局後勤科長劉太強說，目前在文心路警局本部上班的警察將近1300人，明年2月起遷移的單位，包括局本部、保安警察大隊（不含目前駐區於豐原的二中隊）與婦幼隊，至於刑事警察大隊與交通警察大隊，暫時不遷移，原因是刑大有快速打擊部隊，必須支援市區各分局打擊突發暴力犯罪，交通警察大隊則要受理計程車執照換新等民眾業務，業務量每年高達20萬件，搬遷恐造成民眾奔波不便，這兩單位預計等第二期工程竣工再遷移，目前第二期工程仍細部規劃中，動工與完工時間尚不確定，另外，少年隊於留在黎明，目前也不會搬遷。

劉太強說，目前文心路辦公警察將近1300人，搬遷人數將近千人，留下的人數為300多人，至於通勤等問題，他強調，會有多項措施因應，包括商請交通局增設公車路線，協調接駁運輸等，但不考量增設公務交通車，他舉例說，當年台中縣市警局合併，很多在豐原上班的警察要到文心路上班，當時就新闢五條公車路線，警察通勤甚感便利。

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