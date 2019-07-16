壯觀！南迴巨龍安朔高架橋、草埔隧道 預計12/20通車

2019-07-16 16:34

〔記者王秀亭／台東報導〕歷經9年的南迴公路拓寬改善工程，預計於今年12月20日通車，被外界喻為藏橋於林、南迴巨龍的安朔高架橋，及貫穿中央山脈南段的草埔隧道也將曝光，公路總局西部濱海公路南區臨時工程處處長江金璋表示，目前已進入施工最後階段，草埔隧道開放通行後，第一階段預計僅開放小客車及大客車進入。

江金璋指出，南迴公路拓寬改善工程分為3路段同步執行，香蘭金崙段已於今年7月全線通車，金崙大鳥段目前僅剩2.2公里拓寬路段仍在單線雙向管制施工，迄今尚未開放的安朔草埔段，4.84公里長的安朔高架橋已近完工，而全台第三長的公路隧道草埔隧道預計與大鳥段拓寬工程同步於12月20日開放通車，全線完工後，行車時間預計可減少30分鐘以上。

江金璋說明，迄今尚未對外開放的安朔草埔段，原線彎繞，總長16.5公里，另闢新線後，高架加上隧道總長11.1公里，減少5.4公里，高架橋部分沿著森林、山谷的林相建設，橋墩跨距最長為150公尺，橋墩最高65公尺，未來通車，不論晴天、雲霧繚繞或雨天都有其獨有美姿，尤其雲霧繚繞下的高架橋，宛如置身人間仙境。

草埔隧道 第一階段僅開放大小客車進入

工程預計於12月20日全線通車，江金璋說，草埔隧道是全台第三長公路隧道，考量行車安全，第一階段僅開放大小客車進入，未來機車、自行車及各式油罐車、槽車等載運危險物品的車輛，仍維持行走舊台9線省道，不開放進入隧道。

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