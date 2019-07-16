旅遊業︰團客未來最想去的地方 竟然是這裡！

2019-07-16 17:10

〔記者蕭玗欣／台北報導〕近年國人出國人次屢創高峰，去年更飆破1600萬人次，旅遊業者觀察，雖然自由行成市場主流，但隨著國人出國人次持續成長，以及團體旅遊比價平台化，跟團人次不降反升，近5年平均都有3成以上成長，年營收有兩位數的成長；業者分析，最愛跟團的客群有43％是帶父母長輩出國玩，其次則是22％的親子客群。

網路興起讓旅遊資訊越來越透明，自由行的旅遊方式佔市場7成，團體旅遊似乎越來越式微。易遊網行銷長陳志豪表示，近幾年國人出國次數、人次不斷成長，讓自由行及團體旅客都呈現正成長，易遊網內部數據顯示，近5年團體旅遊人次每年都有3成成長幅度，年營收也有兩位數成長，且仍在持續增加中。

易遊網觀察到團體旅遊市場不降反升趨勢，2014年將團體旅遊商品平台化，集結超過100家旅行社、1.5萬個行程、30萬個出發日期，讓旅客可以像自由行一樣，在網站上比較各家團體旅遊行程價錢及內容。

易遊網認為，未來團體旅遊新興旅遊國家和地區前5名分別是日本九州、越南峴港、北歐、土耳其和俄羅斯。九州近年新增宮崎、鹿兒島等航點，帶動旅遊熱潮；峴港受惠於直飛航班，以及國際飯店品牌進駐，號稱可以全球最划算價格入住四季酒店、阿曼飯店；北歐因極光熱潮，團量大增；土耳其自2016年電子免簽證上路，就受到多台灣旅客喜愛；俄羅斯今年有直飛包機，團費較往年下滑約2成。

易遊網認為，團體旅遊仍有一定市場，並不會因為自由行旅客增加就減少；參加團體旅遊的旅客有61％是女性、39％是男性，30歲以上佔73％以上，以客群來區分，帶長輩出去玩的佔43％，親子團佔22％。

易遊網也分析，參團旅客最愛前往國家第一是日本，主要是近年日本二、三線城市旅遊興起，不僅航點增加，消費也較東京、大阪等主要城市平價，受到旅客青睞。第二名則是韓國，去年釜山旅遊熱度上升，且在短程線的團費也相對便宜。

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