不洗產地！ 文創膨風茶比內在美也比外在美

2019-07-16 16:59

［記者黃美珠／竹縣報導］配合1年1度的新竹縣「夏季東方美人茶（膨風茶）優良茶比賽」將從明天開始一連5天在峨眉鄉農會進行，縣府農業處今天公開最新的評鑑優良茶外包裝，希望給東方美人茶的知音看個仔細。新款的包裝罐，罐身以霧面香檳金為底，層疊山巒搭配客家意象的紅瓦屋與白色桐花，顯得更有質感，希望藉此提升得獎茶的質感，更有利於搶占國內茶飲市場。

縣府農業處處長邱世昌說，這次的優良茶比賽還另外有2個特點，第1點就是標品種！他說，過去很多消費者選購東方美人茶多挑「青心大冇」，未來如能透過品種的標示、掃QR-code就能獲得完整資訊，相信有助累積更多市場信心，東方美人茶要搶占消費者的心也就顯得更加容易。

所以在「標品種」上，他們推廣標示茶葉品種，參賽者於繳茶時依所編明碼序號，標示各點參賽茶樣的品種，前述資訊由主辦單位建置後，同步於包裝封籤QR-code 識別系統在雲端揭露，提供給消費者更完整購買資訊。

而所謂的「初評制」則是首度開辦比賽茶初評制度，成立縣內的優良茶比賽初審團，透過不斷的培訓、考核、以及甄審通過，成立新竹縣的初審團評茶委員，希望以此提昇本地茶農的視野，不僅要能種好茶、也能辨好茶，全面帶動新竹縣東方美人茶的品質。

邱世昌說，今年的東方美人茶優良茶比賽共有1334點參賽，每點為11台斤6兩，總數量約1萬5174台斤，整個評鑑過程分有初審及複審，初審交由新竹縣的初審團評茶委員辦理，複審則是請來行政院農委會茶業改良場的專家擔任評審工作，本週（21）日就會揭曉成績。

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