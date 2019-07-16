清大國際志工團54位學生 帶200多台二手電腦出國助人

2019-07-16 16:32

〔記者林曉雲／台北報導〕國內大專院校第一個成立的國際志工團體、清華大學國際志工團今年暑假第13度出發，54位清華生帶著200多台募得的二手電腦及獎學金，前往肯亞、坦尚尼亞、貝里斯及馬來西亞，推動資訊教育、開設網路倫理課程、帶領學童學組裝小型太陽能電板、製作環保捕蚊罐及檢測飲水安全。

除了提供課程，海外服務邁入第9年的貝里斯志工團，還有為當地優秀學生募集獎學金的優良傳統，歷年來已支持13位學生完成高中學業，經由教育脫貧。今年仍持續提供2份獎學金，每名獲助學生可獲10萬元。貝里斯團長陳雅蕙表示，團隊決定開課程來培養學童的理財觀念，並增加兩樣貼近生活的課程，製作環保捕蚊罐及水質檢測。

她表示，團隊觀察當地蚊子多，可能傳播疫情，因此教導學童利用回收塑膠瓶、糖水等簡易材料來捕蚊；並透過平價的水質檢測儀檢測日常飲水，避免喝到不潔的水罹病。去年貝里斯團為托雷多（Toledo）募集20片太陽能板，為3所小學供電。陳雅蕙表示，今年貝團再募集30片小型太陽能板，學童在教室內就可組裝小型太陽能板，觀察電力如何讓小型風扇轉動，並學習基本電路原理以及綠能發電。

為鼓勵清華學生除了「讀萬卷書」、「行萬里路」，還要「服萬人務」，賀陳弘校長在2007年擔任學務長時，創立清華國際志工計畫，第一批志工赴尼泊爾、印尼、中國青海、馬來西亞服務，之後更拓展到非洲的坦尚尼亞、獅子山、肯亞、迦納，及中美洲的貝里斯等國，12年來，已有6百多位清華國際志工到海外服務，今年也有54位學生出國助人。

清大副校長信世昌表示，許多年輕人都習慣待在舒適圈，但這群清華學生帶著勇氣、愛心及專業知識前往異鄉服務，十分難得，且清大國際志工們，歷年來都自主籌備資金、準備課程等，服務國家遍及世界各個角落，許多服務地點還不是台灣邦交國，學生們要自立自強透過NGO組織、教會等團體聯繫，他相信清華國際志工們必滿載而歸，志工經驗對未來實習工作或創業都很有幫助。

在去年暑假前進台灣位於中美洲的邦交國「貝里斯」，團員們發揮各自領域的專長及豐富的活動經驗，透過資訊教育把熱忱與愛心帶給貝里斯的孩子們，希望能夠縮短城鄉資訊教育的落差。

貝國因資源不足，無法像已開發國家的學童，可以透過電腦操作與世界資訊網絡接軌、獲取更多學習資源。因此團隊以資訊教育為服務主軸，教導當地偏鄉學童使用電腦與網路，讓他們有足夠的教育資源，激發學習熱誠，並擁有與世界接軌的能力。

此外，隊員透過家訪了解，貝里斯的義務教育只到國小六年級，升學對孩子來說幾乎是遙不可及的夢想，想念高中甚至是要讓一位父親賭上一棟房子的代價。因此，團隊也設立了獎學金計畫，透過書審、面試與家訪，提供高中獎學金補助，使學童順利完成高中學業，改善他們因家庭經濟狀況不佳而無法繼續升學的情形。

另外，團隊也透過學校訪查，了解到當地村落缺乏電力，學生沒有電風扇可以使用，且村落裡的教室是用水泥建造而成，造成孩子在學習時必須忍受酷熱的高溫。隊員們認為幫助他們的第一步，需要從改善電力做起，因此展開太陽能板計畫，在台灣募集太陽能板運到當地，架設在小學發電驅動電風扇與電燈。除硬體層面外，團隊也進行書法、家政、科學、遊戲、扯鈴與唱跳等文化課程，結合台灣文化分享。

清華大學貝里斯資訊服務團自2011年成立至今，透過對貝國持續性的服務與援助，與友邦建立長期穩健的聯結關係，且達到深入的文化交流。今年團隊有15名青年，將於7月8日再出發延續愛心，除去年的服務內容外，另外新增了種子教師計畫，希望讓當地老師透過有效的使用電腦來準備課程與進行教學，並協助教導他們籌備教材，提升教學品質。

青年署歡迎更多充滿熱情的青年朋友一起加入海外志工行列，更多詳細訊息，請上教育部青年發展署網站或青年海外和平工作團網站查詢。

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