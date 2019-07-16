銘傳國中科技中心，親子攜手做木作

2019-07-16 15:23

〔記者俞肇福／基隆報導〕銘傳國中科技中心舉辦電子積木親子工作坊與木造時光親子工作坊，透過家長與孩子共同實作，體驗動手做的精神，開啟科技教育學習視野。

電子積木親子工作坊主要開放國小四年級至國中一年級的親子檔報名參加，透過積木化的電子電路教具，使孩子輕鬆完成電路接線與功能測試，免除傳統電子實驗剝線與焊接所需要的時間與技術門檻，立即看見實驗結果，快速驗證腦中的設計想法。

在早上的課程，講師從生活中常見的電源與電器出發，帶領大家認識生活用電的種類，並學習電的特性與用電安全，接著透過電子積木的小實驗，了解光控、聲控、電阻控制等電的控制方法、以及水溶液對於導電性的影響，並完成英數顯示器與吹氣互動電路等創意專題實作。

下午的課程則結合早上所學習的電學知識，由爸媽協助孩子使用生活中容易取得的材料與工具，一起完成調速電風扇與LED觸控發光卡片兩個簡易電路實作，孩子親手製作具有功能性的實作作品，更能產生學習自信，發掘學習興趣。

另外，木造時光親子工作坊則是開放國小親子檔報名參加，利用木材與簡單的加工方法，設計並製作具有實用性的鑰匙掛勾與極富童趣的軌道重力小車，過程中除了增進孩子的想像力與工具操作能力，也讓爸媽有一個陪伴孩子親手完成簡易專題的親子共學機會。

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