北部發生傷寒群聚感染 大人小孩3人確診

2019-07-16 15:26

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布國內新增一起傷寒家庭群聚感染事件，為北部30餘歲女性與其幼齡女兒、同住的30餘歲女性印尼籍看護等共3人確診，但疫調未發現可疑食物或飲水，感染源仍待釐清。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該事件中的母女發病日介於6月23日至7月6日，並分別於7月2日及9日確診感染傷寒桿菌，看護則無症狀，但經採檢也於7月10日確診。

林詠青指出，疫調未發現3人食用可疑食物或飲水，且看護近期無出國史，也未與其住家附近其他外籍看護有聚集或同食情形，因此此起群聚感染事件的感染源尚待確認，將進行菌株比對以釐清。目前仍有2人住院觀察中，衛生單位將會持續追蹤3人及其同住家人健康狀況。

傷寒為腸胃道傳染病，潛伏期約8至14天，主要傳染途徑為生食或食用未煮熟、遭受病患或帶菌者糞便污染的食物或飲水，常見症狀有持續性發燒、頭痛、腹痛、腹瀉或咳嗽等。

林詠青說明，傷寒若未適時治療，死亡率可高達10%至20%，但若有治療則可降至小於1%，因此不可輕忽，而預防方法包含吃熟食、熱食，以及飲用水煮沸或使用瓶裝礦泉水，飯前便後要以肥皂或洗手劑洗手。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉補充，今年累計14例傷寒，其中，4例為本土個案，10例為境外移入，感染國家分別為印尼4例、柬埔寨2例，以及菲律賓、緬甸、馬來西亞及中國各1例。

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