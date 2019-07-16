不是嬰幼兒專利！ 國中生驚見染腸病毒併發重症

2019-07-16 14:53

〔記者林惠琴／台北報導〕腸病毒重症不是嬰幼兒專利！衛福部疾管署今日公布新增1例腸病毒重症，為北部14歲男國中生，是少見超過10歲感染腸病毒併發重症，也是今年截至目前唯一的一例。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名個案6月29日起陸續出現發燒、非特異型皮疹、手足口病及疱疹性咽峽炎等症狀，經過3、4天更有意識改變，掛急診發生抽搐狀況，緊急送入加護病房治療，經檢驗確診腸病毒71型併發腦炎，所幸住院6天後，狀況穩定已出院。

林詠青指出，衛生單位調查發現，該名個案的親友並無腸病毒疑似症狀，不排除可能在公共場所遭到症狀不明感染者所傳染，但實際感染源仍待釐清。

林詠青指出，雖然5歲以下嬰幼兒是腸病毒重症高危險族群，但不代表就不會發生在5歲以上，只是相對較少見。舉例而言，今年累計19例腸病毒重症，以5歲以下占14例為大宗，5歲以上仍有5例，其中10歲以上則僅有1例。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉說明，上週國內腸病毒門急診就診共計1萬7167人次，較前一週略升3%，而容易引發重症的腸病毒71型病毒活動持續，累計168例，但現以輕症及散發病例為主，重症則占13例。

疾管署副署長莊人祥指出，近2週腸病毒疫情上升幅度較平緩，若下週檢視時有出現持平或下降趨勢，可望已逐漸降溫，但實際狀況仍得視觀察結果而定。

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