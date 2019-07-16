2個大男人吵得面紅耳赤 竟是為了路邊這東西

2019-07-16 14:36

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮合成里民洪順德，不滿里長陳信順在居民行走多年的道路旁堆放了6個大石頭，於臉書指責里長用石頭擋路，引起不小議論，雙方今天再度激烈交鋒，里長澄清自己私有地供公眾通行，緊靠路邊擺放的石頭，只為防止陡坡的土石沖刷，仍保留約7公尺路寬，連大型貨車都能暢行無阻，絕未用石頭擋路，不排除提告妨害名譽，洪則堅持道路柏油路面就不應該堆放石塊，有安全疑慮，雙方各持己見，互不相讓。

埔里鎮合成里大坪頂集貨場旁約有8米的道路，已經供民眾通行逾2、30年，里長陳信順則是在民國96年透過買賣取得包括既有道路及周邊約1300平方公尺的土地，道路仍維持現狀供人車通行，最近里長在陡坡路旁放置6個大石頭，引起里民洪順德不滿，在臉書開嗆「別人的里長是鋪橋造路、我們合成里里長是石頭擋路，這有天理嗎？」圖文一出引發不小議論。

陳信順則是不滿遭到網路公審，昨晚電話也被打爆，今天則是大動作澄清，也驚動公所工務課、警方進行關切，陳信順指出，這條路已經供人車行走至少2、30年，他願意維持現狀，只是因為道路是陡坡，近年的強降雨導致邊坡的土石大量沖刷，影響到他路旁所栽種的果樹以及工寮的環境，最近他將大水沖不走的大石頭再向外堆放，旨在確保路旁土地及設施，實測還有近7公尺路寬，連大型貨車都能暢行無阻，何來用石頭擋路？對於名譽受損，不排除提告。

洪順德也到場表明立場，認為柏油路面就是不能堆石頭，會影響行車安全，先前個人即因為要閃大車，差點就撞上石頭，十分危險，堅持自己沒有錯，雙方針鋒相對。

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