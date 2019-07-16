宗博館布施自在特展圓滿 百花齊放為地球祈福

2019-07-16 14:34

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市世界宗教博物館「布施自在-廖芳英布貼聖像畫作品展」，圓滿結束展期，展陳時舉行的「百花齊放-為世界祈福」布貼畫集體創作活動，利用廢布共完成139朶手作環保藝術花，今天由創作者廖芳英及宗博館志工們，共同以這面以花為主題的大型作品，為地球獻上最深祝福。

「布施自在」展覽規劃負責人王彬全說，這次的特展不只展出創作者作品，展區規畫「百花齊放」布貼畫集體創作區，拉進與觀眾的距離，廖芳英在展陳期間指導7堂手作坊課程，集結完成的大型作品。

王彬全說，手作坊課程叫好又叫座，參加者年齡從3歲到80歲都有，許多人在完成作品過程中體會到，布貼畫不只是藝術，更是培養耐心的好機會，通過一塊塊的碎布，拼成精緻可愛的作品，非常療癒。

廖芳英說，花帶給人們和平及慈愛的感覺，「百花齊放」這面牆充滿愛的能量，透過教學讓大眾領略布貼畫工藝美學，也讓環保愛地球的種子深植於每個參與者心中，讓她很有成就感。

宗博館長陳國寧說，利用廢布創作的布貼畫，講究環保，藉由花朵作品帶來的心境轉變，實踐宗博館創辦人心道法師所說「心和平，世界就和平」的祈願，16日就在祈福代表的祝福聲中，化作為生命和諧、世界和平、地球平安的能量，為特展畫上完美句點。

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