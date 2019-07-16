高雄50層世貿大樓登高賽開跑 馬拉松勇士分享運動抗癌經驗

2019-07-16 14:30

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市首屆公益登高賽，9月29日在50層世貿大樓登場，參賽者將挑戰地下一樓至第50層樓，總階數1234階耐力賽，另有負重12公斤登高賽，主辦單位今邀馬拉松勇士林尚宣分享運動抗癌的心路歷程。

這場登高賽由台灣癌症基金會及高雄多元運動發展協會合辦，鼓勵已完成治療的癌友參加，活動也結合公益，為南部癌症弱勢家庭的就醫照護經費募款。即日起至8月12日止，請上活動咖網站報名。

41歲林尚宣5年前被診斷出舌癌末期後，曾花了23天跑步環台，透過運動抗癌，他今出席記者會，表示5年前舌頭出現破洞，就醫檢查竟是舌癌末期，當時醫師告訴他，5年存活率不到3成，3年內很可能復發。

林尚宣說，不知道自己能活多久，想用自己最喜愛的運動來抗癌，罹癌半年內接受化學治療、放射線治療，因為運動讓自己有更多抵抗力對抗病魔。

林尚宣說，運動過程也能轉移病痛的注意力，不去想明天會怎麼樣，只專注當下揮灑汗水的痛快，也許因為這樣

，他所以活下來！

台灣癌症基金會表示，世界衛生組織指出，21到25%的乳癌及大腸癌、27%糖尿病與30%的缺血性心臟病，是因身體活動不足造成，杜絕癌症發生的最好的方法，就是透過每天吃足量蔬果、規律運動、適當控制體重、遠離菸檳、定期癌症篩檢，可降低60~70%的癌症風險。

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