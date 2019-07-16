輕颱「丹娜絲」生成！最快深夜海警 恐90度北轉撲台

2019-07-16 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕原先位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，已於今天（16日）下午增強為今年第5號颱風「丹娜絲」（Danas，菲律賓提供，經驗之意），丹娜絲未來恐在巴士海峽90度北轉，直撲台灣。

根據最新觀測資料顯示，第5號颱風丹娜絲，中心氣壓995百帕，今下午2點的中心位置在北緯17.0度，東經125.0度，也就是在鵝鑾鼻東南方約690公里的海面上，七級風暴風半徑150公里，以每小時27公里速度向西移動，氣象局首報預測丹娜絲將在巴士海峽北轉，直撲台灣東南部地區，而日本氣象廳則研判，丹娜絲北轉角度更大，從台灣東部外海北上。

臉書粉絲團「台灣颱風論壇｜天氣特急」認為，由於丹娜絲已接近呂宋島陸地，加上前身為季風低壓，其雲系廣泛，整合、收編相當耗時費力，颱風本身強度發展有限，「最強預估是輕度颱風中段班的規模」。

「台灣颱風論壇」指出，就目前預報來看，丹娜絲明天會先靠近呂宋島，隨後沿著高壓邊緣後，90度北轉，在週四、五（18、19日）從台灣附近通過，但其北轉的時間點、角度、位置很關鍵，從西海岸、東海岸北上，甚至直接登陸台灣的可能性都存在，偏東、偏西對各地風雨影響程度不同，後續路徑移動及強度發展，仍要持續觀察。

中央氣象局預報員陳伊秀表示，最快今晚11點發布海上颱風警報，路徑持續北修的情況下，不排除發布陸上颱風警報。

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