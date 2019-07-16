大肚區新成立「青春會館」如同全齡的「安親班」

2019-07-16 14:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕讓對老人的照顧更完善，大肚區新成立「青春會館」，同時具有長照2.0的A、B、C功能，不但有日照中心，還有長青快樂學堂及失智症據點，更貼心的是會提供交通工作協助社區的長輩到醫院就醫，還有親職座談及心靈諮詢，如同全齡「安親班」。

台中市的老人人口約30多萬，老人愈來愈來多，失能失智人口也將增加，社區的長照服務更迫切，愈偏鄉愈有其必要。

台中市好伴照顧協會去年在大肚紙廠路成立青春會館，共330坪，由於建築物過去是幼兒園，因此環境相當寬廣，去年成立時一開始提供長青快樂學堂，並且與大肚其他社區關懷據點合作，快樂學堂的長輩以亞健康的長輩為主，不同於其他快樂學堂以健康老人為主。

協會希望提供更完善的老人服務，今年提供社區老人的就醫的交通接送服務，只要社區有需求的老人都可以提供，而非僅是在青春會館服務的老人。

還成立失智症據點，家屬在未確定長輩是否是失智但已有相關行為時，可送到青春會館接受半天服務。

今年更成立日照中心，以服務較嚴重的失智失能的長輩為主，可服務六十位長輩，讓年輕的社服人員來服務長輩，延緩長輩老化。

「青春會館」抱持著社會照顧的理念，雖以照顧老者為主，但也舉辦親職座談，也就是民眾若有家庭相關問題，青春會館也都會協助，連結資源，如同一所私人的家庭福利務中心。

青春會館執行長廖健凱表示，要讓青春會館成為「地域性綜合資源服務中心」，提供全方位的家庭服務，等於是全齡的「安親班」。

大肚青春會館日照中心將於下週二正式開幕，但目前已服務6個長輩，預計可服務60位長輩，以大肚的長輩就近優先服務，其他地區也可服務。

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