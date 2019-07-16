女子胸痛1週以為肺病 檢查才知胸壁肌肉拉傷

2019-07-16 14:12

〔記者蔡思培／台北報導〕一名40歲林小姐右胸持續疼痛已一星期，由於用手按壓有明顯痛點，深吸氣時或抬高右手時也會引發疼痛，讓她擔心是肺部出問題。不過就醫檢查後發現，女子是運動不當造成胸壁肌肉拉傷，醫師因此給她止痛藥、肌肉鬆弛劑，並建議適當休息。

書田診所家醫科主治醫師周明文指出，胸部疼痛有很多原因，像是心臟、肺部相關疾病、帶狀疱疹、食道及腸胃問題、甚至是焦慮所引起，但胸痛不一定代表就是心臟病或肺病，也可能是因為胸壁肌肉出問題。周明文說，胸壁是由12對肋骨構成，肋骨間的肌肉稱為肋間肌。除了肋間肌外，胸壁還有許多層肌肉，只要任何一條肌肉受傷，就屬胸壁肌肉拉傷。肌肉拉傷最常見的位置是四肢與下背，胸壁肌肉拉傷較少見。

除了運動傷害外，生活中還有很多造成胸壁肌肉拉傷的常見原因，像是劇烈咳嗽、按摩不當、提重物等。周明文說，胸壁肌肉拉傷引起的胸痛會有明顯痛點，且一用手按壓就會疼痛，如果患者從事任何拉扯到受傷的肌肉的動作，就會引來疼痛，有時就連簡單的深吸氣、咳嗽、舉手、轉身等動作也會造成疼痛。

周明文指出，胸壁肌肉拉傷治療方法是給予患者止痛藥、肌肉鬆弛劑，並請患者適當休息。他也呼籲有運動習慣者，應視狀況調整運動強度，避免氣喘噓噓。如果胸壁肌肉已拉傷，咳嗽時也應壓住疼痛點，避免胸部反覆擴張，也不要為了測試胸口是否仍疼痛，就猛搓或按壓疼痛點，這都可能造成胸壁肌再度拉傷。周明文最後也提醒民眾若胸口持續出現不明疼痛，請勿自行猜測病情，應盡快找尋專科醫師診斷。

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