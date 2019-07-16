助花蓮推展歲時祭儀 原民會送1800萬元大紅包

2019-07-16 13:50

［記者王峻祺／花蓮報導］原住民族委員會近年大推原民部落文化傳承及永續發展，針對花蓮縣才剛核定專案補助15座部落聚會所的用地變更經費983萬元，更送出億元大紅包，挹注部落執行基本設施維持費，其中1800多萬元用來推展歲時祭儀及教育文化活動，讓部落頭目們深感欣慰，樂見獲得重視。

原民會今在花蓮新城鄉原住民多功能活動中心，說明協助推動地方歲時祭儀與文化成果，邀請旅外族人回鄉參與祭典，主委夷將．拔路兒、立委鄭天財、行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛、縣府原住民行政處長陳建村、多名鄉鎮市長及部落頭目等人出席。

夷將．拔路兒指出，3年多來原民會以「基本設施維持費」、「教育文化補助」及「補助興建部落聚會所」等，提供花蓮各鄉鎮市公所基本設施維持費及教育文化補助，今年總金額約達1億3378萬元，其中1809萬元是補助部落舉辦歲時祭儀及教育文化活動。

他強調，花蓮原住民族人口數約9萬人，佔人口總數的28％，重要祭典包括阿美族豐年祭、太魯閣族感恩祭、布農族射耳祭、賽德克族收穫節、撒奇萊雅族火神祭及噶瑪蘭族的豐年祭等，今年共將辦理163場次文化慶典，原民會、縣府及各鄉鎮市公所協力合作共同推動。

夷將．拔路兒說，去年0206震災，原民會也補助花蓮辦理原住民族樂舞扶植團隊經費1000萬元及原住民部落觀光救助計畫6000萬元，並從行政院「花東地區永續發展基金預算」項下挹注2億5789萬元，協助興建各部落聚會所，目前已完工3座、發包施工中2座、規劃設計中17座；目前也核定983萬元經費，專案補助15座部落聚會所的用地變更。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法