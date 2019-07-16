林懷民率雲門最後1次戶外公演 獻給南投鄉親

2019-07-16 13:37

〔記者張協昇／南投報導〕72歲的雲門舞集創辦人林懷民，今年12月31日就要退休，繼2000年中興新村《涅槃、年輕》、2003年埔里國中《薪傳》，睽違16年後，林懷民7月20日晚上7點半，將率團員在南投縣立體育場進行戶外公演，演出近來年膾炙人口的《水月》、《稻禾》、《白水》等9支「林懷民舞作精選」。

南投縣政府文化局16日為這場公演舉行記者會，林懷民出席記者會時表示，感謝國泰集團連續24年贊助雲門進行戶外演出，民眾來看表演完全免費，在這麼多年演出期間，有許多觀眾向他反映看不懂現代舞，最令他印象深刻的是有1年在屏東演出時，曾有位婦人跑到後到找他，表示她從頭到尾看不出在演什麼？但觀賞過程卻讓讓她相當感動，全身起雞皮疙瘩，因此，他歡迎民眾一定要來看表演。

南投縣文化局指出，1996年國泰集團的蔡宏圖先生打電話給雲門創辦人林懷民，提議由國泰贊助，支持雲門舞集的免費戶外公演。這通電話開啟了國泰與雲門24年的合作。每年7月，在不同的城市，數萬名來自社會各階層的男女老少肩並肩席地而坐，一起沉醉、一起歡呼，散場後不留一片紙屑。國泰攜手雲門的演出，已成為台灣最驕傲的文化風景，外國媒體把它叫作「地表最大型的戶外舞蹈活動」。

今年12月31日，林懷民就要從雲門退休，他將最後一次率領今年獲得英國國家舞蹈獎「最傑出舞團獎」的雲門舞集在南投演出「林懷民舞作精選」。這是歷年作品的精彩選粹，也是即將離團的周章佞、楊儀君、黃珮華、蔡銘元、蘇依屏、柯宛均、王立翔、林心放等多位資深舞者最後一次在廣場上為大眾起舞。

南投縣文化局強調，「林懷民舞作精選」的戶外公演不僅是雲門本身的回顧，也是台灣社會共同記憶的再次追尋。除了近年膾炙人口的《水月》、《稻禾》、《白水》，也推出久未重演的《家族合唱》、《行草》、《松煙》、《竹夢》、《風．影》和《如果沒有你》等經典片段，9支舞作都有國家兩廳院在創作之初參與了共同製作。

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