好慘！蛋蛋憂傷襲台 1斤蛋比1杯手搖杯俗

2019-07-16 13:19

〔記者張聰秋／彰化報導〕好慘！全台目前每日雞蛋供應量超產1萬箱、200萬顆，市場供需嚴重失衡，今年至今，短短半年時間，價格已腰斬，產地平均批發價格從歷史高峰每台斤40元跌到目前20.5元，比1杯25元手搖杯飲料還俗，蛋農陷入高度的「蛋蛋」憂傷，叫苦連天，雞農盼農委會幫忙加速屠宰老雞，從源頭減量。

彰化縣是雞蛋生產大縣，供應全台4成5雞蛋量，全縣目前雞飼養隻數約2600萬隻，1年約140億元的產值，每2顆雞蛋就有1顆出自彰化。

縣府農業處掌握目前雞蛋價格，近期價格每台斤20.5元，相較去年同期27.5元下滑25%，跌得深，也比成本價格每斤25元還低，雞蛋便宜，連帶影響土雞價格，近期價格每台斤33.2元，與去年同期37.2元相比，每台斤跌了4元。

中華民國養雞協會蛋雞組長黃榮珍，本身也飼養了3萬多隻雞，他說，目前蛋雞量太多，電屠場屠宰一時間也消化不了，雞農無法淘汰老雞，一直超量生產也不是辦法，希望政府出面跟屠宰場業者溝通加速淘汰老雞。

黃榮珍表示，這次雞蛋爆量原因很多，其中之一與農委會去年下單進口21個貨櫃、約9240萬顆雞蛋，今年3月進口蛋陸續進口，蛋農曾反映希望凍結流入市場，未獲農委會採納，他們害怕遭進口蛋排擠，只要有雞蛋就拚命出貨，造成市場供應量過剩，加上，老母雞淘汰速度龜速，使得量只增不減，同時進入暑假、學校營養午餐採購休息期，夏天天氣熱、火鍋店需求大減，種種因素下使得雞蛋價格Hold不住。

雞蛋俗，雞肉也是慘！彰化縣養雞協會常務監事施能銘說，雞場因去年禽流感事件加強環境清潔消毒，新雞育成率都提高，使得生產量增加，市場每週需求量約200萬隻，目前產量達210到220萬隻，超產約1成，大熱天麻油雞、燒酒雞的消費量也減少，量增價格就跌。

為了拉抬買氣，縣府農業處輔導彰化縣養雞協會將在7月20日、8月3日和10日，分別在芳苑鄉、埤頭鄉、彰化市舉辦促銷活動，活動現場促銷新鮮雞蛋和土雞，水洗蛋每盒10顆約1台斤30元、土雞每隻250元，賣完為止。

縣長王惠美今在促銷宣傳記者會下廚煎蛋，力挺蛋農與雞農，鼓勵民眾多吃國產雞蛋及土雞，她說，雞蛋與雞肉都是最好的蛋白質補充品，可以烹調多種料理，歡迎鄉親多吃雞蛋與雞肉，補充蛋白質。

7月20日王功漁火節在福海宮提供蛋塔、雞肉、茶葉蛋品嘗，同時辦理雞蛋與雞肉促銷，另外2場促銷活動8月3日埤頭鄉公所、8月10日縣府側門各準備1000隻土雞促銷。

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