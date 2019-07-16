警察宿舍、透天厝都更翻身 將改建26層大樓

2019-07-16 12:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市府推動都更三箭政策，位於中和區中山路2段及中正路交叉口的都更案今天舉行動土典禮，原本是警察宿舍與2至4層樓透天厝，將改建為26層大樓，改善居住環境與城市風貌。

都更案基地坐落中山路2段及中正路交叉口，分別臨20米與40米主要幹道，周邊鄰近台64線快速道路，未來有捷運環狀線行經，恰好在橋和站及中和站之間，具交通優勢，生活機能便利。

都市更新處代理處長張壽文表示，此案2014年送件申請，原有房屋均為40餘年的加強磚造建築物，其中包含國有建物，早期作為警察職務宿舍及倉庫使用，國有地佔近40%，其餘私有地原住戶有7戶，建築物低矮老舊，除了結構耐震不足，有防火等公共安全疑慮外，環境品質不佳，已不符使用需求。

張壽文說，都更後將興建1棟地下5層、地上26層的大樓，規劃戶數133戶，國有土地預計可分回44戶，市府向國有財產署爭取部份作為社會住宅，已獲中央同意。

城鄉發展局局長黃一平表示，都更案基地四周留設人行步道及開放空間，並以多層次植栽實施綠美化，採用本土原生樹種，希望創造自然綠廊，完工後預計可取得銀級綠建築標章，延續環保、永續的設計理念，提供居民舒適的人行動線及休憩空間。

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