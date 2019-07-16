台中女中校長遴選創紀錄 沙鹿國中校長洪幼齡出線

2019-07-16 12:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕倍受矚目的台中女中校長遴選結果出爐，經台中市教育局組成遴選委員會遴選後，由現任台中市沙鹿國中校長洪幼齡出線，創女中校史首位國中校長接任紀錄。

台中市教育局指出，女中校長遴選報名分現職校長組及教育人員組，其中「現職校長組」原台中市現職高中校長沒有人提出申請，有兩名來自外縣市的高中校長報名，「教育人員組」有5人進入第二階段遴選，1人放棄，昨日6人參與最後遴選，最後由沙鹿國中校長洪幼齡出線。

洪幼齡將接掌台中女中校長職，除台中女中純女生學校歷經兩任男性校長後，再重由女性出任外，因台中女中向來被視作中投區指標型學校，校長已往均由高中職校長出任，今年校長遴選結果由國中校長出任，創女中校史紀錄，也讓各界「眼睛一亮」，再引起關注。

教育局指出，依教育人員任用條例規定，曾任高中教師5年以上且具3年行政資歷或曾任各級學校教師7年且擔任高中教師3年以上者及高中2年以上行政資歷者等即具高中校長資格，能參與高中校長遴選；洪幼齡是4名參與女中校長遴選的教育人員組中唯一的國中校長，經筆試、口試後進入第二階段遴選，再與遴委會15遴委面談後獲遴選出線。

對於即將出任台中女中校長，洪幼齡指出，感謝遴委會肯定，她說，自己雖是國中校長，但之前曾在惠文高中擔任教師及學務主任，對高中生態很熟悉，也有輔導高中生的經驗，加上曾是調府教師3年，考上國中校長後又在教育局歷練3年，在教育局各局處歷練6年之久，有助她後續出任校長處理行政事務，她經歷完整，對於即將接任優質女中校長新職，她有信心。

洪幼齡說，上任後首當其衝將在12月14日迎接百年校慶，她會加速了解進度後，啟動相關籌備事項，希望能邀請校友參與百年校慶籌備委員會，大家一起把女中人的盛會辦好，讓校友重溫「我的少女時代」，也讓在學學生及教師一起見證學校百年歷史，再攜手步向新世代。

洪幼齡說，女中辦學品質及學生素質早已享有口碑，她上任後，希望能加強「女中品牌」行銷，讓女中的好更讓外界看見，同時希望能培育女中人成為具社會影響力的國際公民，引導學生在傳統學科優勢外，更關注如何以正面影響力，善盡社會責任或關注國際議題。

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