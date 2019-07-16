甲狀腺腫瘤射頻消融術 準新娘不留疤美美拍婚紗

2019-07-16 11:41

〔記者林惠琴／台北報導〕28歲李小姐右頸有4公分大小甲狀腺良性腫瘤，外觀呈現「大脖子」，近期有變大情況，並且吞嚥會卡卡，加上即將拍攝婚紗照，擔心屆時必須修圖，因此決定接受治療，相較於傳統動刀留下明顯疤痕，經醫師建議採行射頻消融術，看不出來有手術，讓她安心準備當新娘。

馬偕醫院一般外科主治醫師郭其毓表示，台灣約3分之1民眾有甲狀腺腫瘤問題，臨床觀察發現，以女性居多，占比約7成，尤其集中在20至30歲，具體造成原因尚不明，可能與遺傳、體質等因素有關，初期往往沒有明顯症狀，但大到一定程度後，會有脖子看起來鼓鼓的、吞嚥不順暢，以及特定睡姿容易有壓迫感等症狀。

郭其毓指出，甲狀腺良性腫瘤可持續追蹤，但若有變大，甚至壓迫到氣管、食道，引發呼吸、吞嚥困難時，建議要進一步手術治療，若不加以理會，隨著腫瘤變大，後續處置也會增加風險。

郭其毓說明，相較於傳統手術必須全身麻醉、留疤4至7公分、手術1.5至2小時、住院2至3天，現有射頻消融術透過超音波導引確認，將射頻電極針經由皮膚置入甲狀腺腫瘤，利用熱能破壞腫瘤組織、術後逐漸變小，過程只要局部麻醉、傷口僅針孔大小、手術30至60分鐘、無須住院。

此外，郭其毓提到，傳統手術通常會將出現腫瘤一側的甲狀腺整個摘除，萬一剩下一側的甲狀腺無法維持正常內分泌運作時，恐就會產生甲狀腺低下情形，但射頻消融術不用摘除甲狀腺，降低相關風險，其他影響僅是少數病人會有輕微瘀青腫脹，只是目前健保尚未給付，民眾必須自費，每次療程約6萬元。

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