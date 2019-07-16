疫情》台南本土登革熱增到10例、境外移入23例

2019-07-16 11:41

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市本土登革熱出現新增病例，疾管署與防治中心今天公布確診增加新化區知義里1名中年男性木工病例；境外移入病例也增加1例。累計今年台南本土登革熱已達到10例；境外移入病例有23例。

防治中心表示，台南市分別於7月15日下午及7月16日清晨各新增1例登革熱境外移入病例及本土病例，新增本土病例病毒分型為第二型；境外移入病例病毒分型是第四型，台南累計的10例本土登革熱都是第二型，與高雄流行的第四型不同。

南市衛生局長陳怡說明，第10例本土登革熱是54歲男性，住在新化區知義里，本身有心臟病與憂鬱症等病史，個案於7月14日出現發燒、頭暈症狀並未就醫，15日至檢驗所抽血檢驗腎臟功能，檢驗所人員建議加驗登革熱快篩，快篩結果陽性因而轉介到診所通報，目前個案住院治療中。

另第23例境外移入病例是34歲男性，住在西港區竹林里，6月22日至7月14日到印尼探親，7月12日起出現發燒、頭痛、骨頭痛、無力及腹瀉等症狀，個案7月14日從高雄小港機場入境時因發燒快篩登革熱NS1為陰性，7月15日經疾管署檢驗結果確診為陽性，衛生所人員立即聯繫個案到醫院住院治療。上述兩病例於今（16）日先針對居住地及活動地進行孳生源清除，7月17日將進行戶內、戶外噴藥防治。

對於左鎮區的南市第9例與新化區南市第10例是否有關聯性及與市區病例的關係？疫情是否算擴散？陳怡強調，台南本土登革熱疫情是嚴峻，是否有擴散情形，第9例是沒到過市區，但還要進一步追查兩病例之前的活動史區域，才能釐清。

市府新聞處長劉怡伶表示，有民眾反映發燒就診，醫院做登革熱快篩是陰性，市府卻要民眾切結同意噴藥、孳清，有擾民之感。這點要請民眾多配合，因為像境外移入最新病例快篩是陰性、進一步送驗確診是陽性，如快篩陰性就放過，那就會成了防疫漏洞，所以要請優秀市民忍耐配合市府的防疫作用。

防治中心說，在孳清過程看到積水不必多、一滴水就能孳生蚊幼蟲孑孓，要請民眾特別留意清除積水與蚊幼蟲。疾管署南管中心主任李翠鳳表示，南市中西區有1所國立學校被發現有陽性孳生源；環保局長林淵淙也說15日在安平孳清時，發現金城里戶外容器陽性率達33％許，這些都要提醒學校與民眾注意孳清，尤其是下雨過後馬上要清除積水。

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